Генпрокуратура Испании усилит контроль над финансированием политический партий

Генеральная прокуратура Испании намерена усилить контроль над финансированием политический партий. Более того, ведомство полагает, что предусмотренные Уголовным кодексом наказания за нарушения слишком мягкие, и их надо ужесточить.

Как заявил генеральный прокурор Альваро Гарсиа Ортис, в нынешней правовой системе есть недостатки. Она предусматривает штрафы (до пятикратного размера незаконного пожертвования) и тюремные сроки (до четырех лет), но не дисквалификацию. По мнению Ортиса, было бы разумным добавить к ним запрет занимать государственные должности.

Отдельно в прокуратуре обратили внимание на формулировки закона о финансировании партий. Дело в том, что там речь идет только о пожертвованиях, но ничего не сказано о "взносах" членов партий, которые остаются за пределами внимания Уголовного кодекса. И Ортис призывает правительство изменить это.

Вопрос об ужесточении контроля над финансированием партий в очередной раз был поднят в Испании после скандала вокруг "Мас Паис" и "Мас Мадрид". Как напоминает El Mundo, они обложили всех своих членов налогом на финансирование. С каждой зарплаты их обязывали отдавать 10 процентов в казну партии. Как ранее постановили суды, подобные действия незаконны.

Источни: РГ