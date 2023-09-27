Фейхоо не смог с первого раза избраться на пост премьера

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Конгресс депутатов Испании отклонил в ходе первого голосования кандидатуру лидера Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо на пост главы правительства. За проголосовали 172 депутата, 178 — против.
Ему нужно было получить поддержку абсолютного большинства, то есть минимум 176 из 350. Через два дня пройдёт второе голосование, на котором кандидату будет достаточно поддержки простого большинства.
Если и со второго раза не получится, то у парламентариев будет два месяца, чтобы договориться о кандидатуре премьера. В крайнем случае король распустит обе палаты и объявит новые выборы.