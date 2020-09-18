Экс-глава МВД Испании подозревается в причастности к шпионажу

Бывший министр внутренних дел Испании Хорхе Фернандес Диас вызван в суд для дачи показаний в качестве подозреваемого по делу о возможном шпионаже за экс-казначеем консервативной Народной партии (НП) Луисом Барсенасом. Об этом говорится в распространенном в пятницу решении Национальной судебной коллегии Испании.
В документе отмечается, что судья "вызвал в качестве подозреваемых бывшего государственного секретаря по безопасности Франсиско Мартинеса 29 октября и экс-главу МВД Хорхе Фернандеса Диаса 30 октября», передает ТАСС.
Речь идет о деле, связанном с расследованием возможной полицейской слежки за Барсенасом, у которого могли находиться документы, имеющие отношение к незаконному финансированию НП. Как передает газета La Vanguardia, МВД могло отдать приказ провести операцию по краже у экс-казначея компрометирующих НП документов. В 2018 году Барсенас был приговорен к 33 годам тюрьмы по делу о коррупции, по которому проходили сторонники Народной партии.
Хорхе Фернандес Диас занимал пост главы МВД с 2011 по 2016 год в консервативном правительстве Мариано Рахоя.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9495935Темы: Политика Хорхе Фернандес Диас