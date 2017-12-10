Брюссель отказался в угоду Испании менять порядок выдачи ордеров на арест и экстрадицию

Комиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова не видит необходимости в пересмотре европейских нормативов, касающихся ордеров на арест и выдачу правонарушителей, и в расширении списка преступлений, которые подразумевают автоматическую экстрадицию. Как сообщают информационные агентства Испании, таким был ее ответ на запрос министра юстиции страны Рафаэля Катала. Йоурова признала факт существования "некоторых сложностей процессуального характера", которые в прошлом затруднили применение европейских ордеров некоторыми странами-членами ЕС, но вместе с тем подчеркнула, что необходимые для адаптации законодательства изменения не вписываются в испанское предложение.

В ходе беседы с комиссаром Катала от имени правительства Испании выразил беспокойство в связи с тем, что ненадлежащее использование положения о свободе перемещений позволило разыскиваемым правонарушителям "скрыться от суда". В этом контекте он подчеркнул необходимость возможного расширения списка 32 серьезных преступлений, подразумевающих автоматическую выдачу их авторов без проверки соответствия правонарушений законодательствам обеих вовлеченных стран.

Министр попросил "не ориентироваться на исторические анекдоты", имея в виду дело бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его четырех советников, которые сбежали от испанского правосудия в Брюссель, однако вопрос о пересмотре схемы применения ордеров возник именно в тот момент, когда Испания направила бельгийской стороне запрос об их экстрадиции. Ни одно из пяти преступлений, инкриминируемых им Национальной судебной коллегией (бунт, мятеж, растрата государственных средств, злоупотребление служебным положением и неповиновение), не входит в вышеупомянутый список, поэтому при выдаче европейских ордеров судья Кармен Ламела добавила к ним обвинение в коррупции, которая в этом перечне фигурирует. Впрочем, прокуратура Брюсселя сочла, что беглецы не подлежат выдаче по обвинению в коррупции, но подлежат по четырем из пяти прочих заявленных правонарушений (за исключением злоупотребления служебным положением). Если бы Испания не отозвала запрос на выдачу Пучдемона и его соратников, а Бельгия подтвердила бы свою позицию, то испанской стороне их бы выдали только после проверки категории совершенных ими преступлений на предмет соответствия бельгийскому законодательству.