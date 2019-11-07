Британия не выдаст Испании каталонского политика

Лондон отказался выдать Испании бывшего члена каталонского правительства Клару Понсати.
Ранее сообщалось, что Мадрид выдал ордер на арест Понсати и еще двоих каталонских политиков, которых в Испании обвиняют в неповиновении властям и подготовке мятежа. Понсати находится в Великобритании, а ее коллеги - в Бельгии.
Ордер изучил представитель британского Национального агентства по борьбе с преступлениями, который решил, что просьба о выдаче Понсати не соответствует законодательству Великобритании.Темы: Политика В мире