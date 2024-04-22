Баскские сепаратисты добились успеха на выборах, но остались в меньшинстве

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Леворадикальная партия баскских сепаратистов Bildu добилась своего лучшего результата за всю историю на выборах в законодательные органы Страны Басков.
Партия имеет исторические связи с уже несуществующей террористической группировкой ЭТА.
Коалиция получила на шесть мест больше, чем на выборах 2020 года. Тем не менее Bildu остается в оппозиции, поскольку правящая коалиция, состоящая из Баскской националистической партии и социалистов, сохранила абсолютное большинство в парламенте.