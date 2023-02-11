Барселона разорвала отношения с Израилем

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Городской совет Барселоны разорвал отношения с Израилем и побратимство с Тель-Авивом. Об этом заявила мэр Ада Колау.
Причиной стала политика Израиля в отношении Палестины. Власти Барселоны подчёркивают, что выступают за защиту прав человека и против апартеида. При этом Колау подчеркнула, что это решение ни в коем случае не демонстрирует дискриминацию еврейского населения, а является критикой правительства.
И напомнила, что Барселона по такому же принципу прекратила отношения с Петербургом после начала войны в Украине.