Адвокаты не советуют Пучдемону приезжать в Испанию

Адвокат беглого каталонского политика Карлеса Пучдемона Гонсало Бое заявил в пятницу в интервью радиостанции Radio Euskadi, что его клиент волен перемещаться по Европе, как ему угодно. Однако в Испанию лучше не въезжать, добавил он.
Адвокат утверждает, что, по закону, у Пучдемона, который недавно избрался в Европарламент, есть неприкосновенность. Но никто не может гарантировать, что власти Испании учтут этот факт.
Другой адвокат Пучдемона, Жауме Алонсо-Куэвильяс, заявил, что вскоре его подзащитный приступит к работе в качестве евродепутата. «Вчера глава Европарламента Давид Сассоли дал понять, что выполнит все формальности. И тогда начнётся новый этап», - сказал адвокат.Темы: Политика В мире