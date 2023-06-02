19-летний студент стал самым юным мэром в Испании

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Студент юридического факультета выиграл выборы на должность мэра Портбоу (Каталония), став самым молодым мэром в стране.
Гаэлю Родригесу Гарридо 19 лет. Это были первые выборы, в которых он смог принять участие. Он выдвигался от каталонской социалистической партии.
Портбоу находится на границе с Францией. Население — чуть больше тысячи человек. Гаэля тут хорошо знают, ведь он является совладельцем заведения Bar Restaurante Casa David на площади Меркат и с 16 лет работал там официантом.