Зять короля Испании отправлен на карантин в тюрьме

Как стало известно местным СМИ, на которые ссылается «Российская газета», с заболевшим он пересекся во время работы волонтером в социальном центре. По данным агентства Europa press, Урдангарин уже несколько дней находится в карантине в тюрьме Бриева. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. Однако на всякий случай его изолировали от других заключенных, не давали пользоваться местами общего пользования, например, спортивным залом, а главное ему запретили покидать стены тюрьмы (вот уже больше года он помогает постояльцам социально-медицинского центра в местечке Посуэло-де-Аларкон под Мадридом).

И это значит, что теперь под большим вопросом, сможет ли он встретиться с семьей на Рождество. В прошлом году Урдангарин смог получить разрешение на "отпуск". Несколько дней он провел вне тюрьмы со своей супругой и детьми. Сейчас это сделать гораздо сложнее еще и потому, что в Испании серьезно ограничили перемещение между регионами, а члены семьи Урдангарина в настоящее время живут в разных местах (один из сыновей - в Мадриде, второй - в Барселоне, третий в Лондоне, а супруга с дочерью - в Женеве).