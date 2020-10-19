Журнал The Lancet раскритиковал испанскую систему здравоохранения

Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet выступил с критикой в адрес испанской системы здравоохранения. В статье, опубликованной в субботу, говорится, что коронавирус обнажил все её слабые места.
Как отмечает издание, уже первая волна COVID-19 выявила такие проблемы, как слабая система эпидемиологического надзора, недостаток медицинского персонала и оборудования для реанимаций.
Отдельно упоминается об отсутствии скоординированных действий и неповоротливости всей здравоохранительной машины. Центральные и региональные власти часто конфликтуют при принятии решений. А жители Испании не любят сидеть дома и отличаются «повышенной мобильностью».
Проблемой стало и стремительное старение населения, которое наблюдается в Испании в последнее время. Как известно, «ковид» не щадит пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Дома престарелых были совершенно не готовы к пандемии, добавляют авторы статьи.
Впрочем, у Испании ещё есть шанс. «Если испанские политики смогут извлечь уроки из своей неудовлетворительной реакции на COVID, у страны очень хорошие возможности для того, чтобы дать своему населению светлое будущее», - уверены авторы.
Пока же в стране катастрофически не хватает ресурсов: «На 1 000 жителей приходится 5,9 медсестры». Причём часто у них временные контракты. Это один из самых низких показателей в Европе. В ЕС в среднем на тысячу жителей приходится 9,3 медсестры.Темы: Общество