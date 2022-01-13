Жителям Страны Басков вернут штрафы за нарушение карантина

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Власти Страны Басков заявили, что с 1 февраля начнут компенсировать гражданам штрафы, наложенные за нарушение кератина. Об этом сообщает информационное агентство Europa Press.
Речь идёт о штрафах, выписанных в период действия режима повышенной готовности, который объявлялся в Испании во время первых волн пандемии. Позже эти штрафы были аннулированы.
«Учитывая тот факт, что Конституционный суд говорит, что все штрафы, наложенные в этот период, являются незаконными в связи с признанием неконституционности режима тревоги, все должно быть возвращено», - заявил региональный советник по вопросам здравоохранения Хосу Эркорека.
Всего за указанный период было выписано около 8400 штрафов на общую сумму примерно 2,5 млн евро.