Жители Валенсии каждый день тратят 762 тысячи евро на проституток

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Министр юстиции автономного сообщества Валенсия Габриэла Браво сообщила, что на проституцию приходится 0,24% регионального ВВП.
По информации ведомства, около 8500 жителей Валенсии каждый день пользуются услугами проституток, тратя на них примерно 762 тысячи евро.
Проституцией в трех провинциях Валенсии (Аликанте, Валенсии и Кастельоне) занимаются около 10 тысяч женщин. Во время пандемии эта сфера деятельности никуда не исчезла, но претерпела изменения. Если раньше девушки работали в клубах и на улицах городов, то теперь они принимают клиентов дома, а основной площадкой для их поиска стали социальные сети.