Женевская прокуратура закрыла расследование в отношении Хуана Карлоса

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Женевская прокуратура закрыла расследование, начатое в августе 2018 года с целью выяснить, не было ли какой-либо незаконности в пожертвовании в размере 65 млн евро (100 млн долларов), которое бывший король Испании Хуан Карлос I получил от Саудовской Аравии за посредничество в проведении работ по строительству объекта. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что позднее испанский монарх передал всю сумму своей бывшей близкой подруге Коринне Ларсен.
После трех лет расследования прокурор Ив Бертосса в своем заявлении сказал, что невозможно «установить достаточную связь» между деньгами из Саудовской Аравии, перечисленными Хуаном Карлосом I на банковский счет панамского фонда Lucum, бенефициаром которого он являлся, и заключением контрактов на строительство высокоскоростного поезда.
Источник: Regnum