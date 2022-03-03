ЖД-вокзал в Мадриде переименуют в «Аточа - Альмудена Грандес»

Переименование столичного вокзала станет частью программы по присвоению женских имён важным городским объектам. Об этом сообщила министр транспорта, мобильности и городской среды Ракель Санчес. «Мы пытаемся обозначить приверженность правительства делу гендерного равенства. Мы присвоим имена женщин основным станциям в стране. Это будет жестом, полным символизма, чтобы помнить имена женщин, которые часто теряются в истории», - заявила она.

Альмудена Грандес — известная испанская писательница, умершая в прошлом году от рака. Её перу принадлежат такие произведения, как «Возрасты Лулу», «Я назову тебя Пятницей», «Ледяное сердце», «Мать Франкенштейна». Книга «Любовь в ритме танго» переведена на русский язык.