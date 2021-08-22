Жара накроет семь регионов Испании

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В воскресенье в семи автономных сообществах Испании обещают сильную жару: в Андалусии, Арагоне, на Балеарских островах, в Кастилии-ла-Манче, Кастилии-и-Леоне, Эстремадуре и Мадриде. В этих регионах объявлен «жёлтый уровень» метеорологической тревоги.
Особенно знойно будет в Кордове (40 градусов). В остальных районах столбики термометров преодолеют отметку в 30 градусов.
При этом на северо-западе Испании ожидается холодный ветер. На побережье Галисии — с сильными порывами. На Канарских островах возможны штормовые явления, предупреждают в государственном метеорологическом агентстве Aemet.