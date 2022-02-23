Засуха в Испании сменится дождями

Начало этого года в Испании стало одним из самых засушливых за последние десятилетия. Но в ближайшие дни в стране обещают проливные дожди, передает Meteored.

Изменения начнутся уже в четверг на Канарских островах, где обещают ливни и штормовые явлении на севере островов Пальма, Тенерифе и Ла-Гомера.

На материковой части Испании также возможны дожди, а также снегопады на высоте от 1200 метров. В южных регионах и на побережье Средиземного моря в среднем температура воздуха будет превышать 20 градусов. В Севилье, например, столбики термометров могут подниматься до 27 градусов. В северных регионах будет заметно холоднее.