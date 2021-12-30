Заболевшим коронавирусом испанцам могут сократить карантин

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Минздрав Испании рассматривает возможность уменьшить срок карантина для тех, кто заболел COVID-19.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", заболеваемость коронавирусом в Испании в последнее время резко выросла. При этом почти всё население страны уже полностью вакцинировано. По словам специалистов, омикрон-вариант коронавируса у привитых пациентов обычно протекает либо бессимптомно, либо в очень лёгкой форме. По этой причине они считают бессмысленным держать таких пациентов на карантине 10 дней.
Считается, что сокращение карантина будет иметь благоприятные последствия для экономики страны.