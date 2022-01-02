Заболеваемость коронавирусом в Испании в 9 раз превышает прошлогоднюю

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Заболеваемость коронавирусом в Испании в последние 7 дней составила 1086 случаев на 100 тысяч населения. В прошлом году в это же время заболеваемость составляла 122 случая на 100 тысяч. То есть почти в девять раз меньше. Но есть нюансы.
Сейчас испанцы болеют в гораздо более лёгкой форме, чем год назад. Об этом свидетельствуют данные о загруженности госпиталей. Если в прошлом году 9,8% мест в больницах занимали пациенты с COVID-19, то сейчас — 8,8%. В отделениях интенсивной терапии сейчас лежат 1803 человека. А в прошлом году лежали 2035 пациентов.
Число летальных исходов в прошлом году составляло 646 (за семь дней), а в этом — 282.