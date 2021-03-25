Заболеваемость коронавирусом в Испании снова растёт

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На протяжении последних восьми дней заболеваемость коронавирусом в Испании удавалось удерживать ниже уровня в 130 случаев на 100 тысяч человек. Но отчёт Минздрава за среду показал рост показателя до 132,2.
2-процентный рост всего за один день является максимальным за последние два месяца. А уровень заболеваемости в стране сейчас самый высокий за последние две недели.
Только два региона показали небольшое снижение показателя: Андалусия (на 0,6% меньше) и Арагон (на 1,3%). А самый большой рост заболеваемости отмечен в Наварре (на 11,3%), на Балеарских островах (9,5%), Риохе (8,9%) и Эстремадуре (6,7%).
Власти Испании обеспокоены этими данными, особенно с учётом приближающихся пасхальных каникул. Обсуждаются ограничительные меры.