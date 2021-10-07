Заболеваемость коронавирусом в Испании продолжает снижаться

Последние новости Испании на русском языке
Министерство здравоохранения Испании зарегистрировало в минувшую среду 2303 новых случая коронавируса. От вируса за сутки скончались 57 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в Испании переболели 4 969 503 человек. А умерли 86 678.
Что касается текущей средней заболеваемости в Испании за последние 14 дней, она продолжает снижаться. Сейчас она составляет 50,96 случая на 100 000 жителей.
В настоящее время с коронавирусом в Испании госпитализированы 2 235 человек, из которых 611 лежат в отделениях интенсивной терапии. Тут динамика тоже положительная. За стуки выписали 239 пациентов, а госпитализировали только 178.