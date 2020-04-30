За сутки от коронавируса в Испании умерли 268 человек

За последние 24 часа коронавирус в Испании унёс жизни 268 человек, сообщает в четверг Министерство здравоохранения. Это самый низкий показатель с 20 марта. За сутки COVID-19 выявлен у 1309 пациентов, а 3102 смогли вылечиться.
Таким образом, на сегодняшний день в Испании от коронавируса скончались 24 543 человека, вылечились 112 050, а общее число заражённых составило 213 435. Из них сейчас болеют 76 842.
Между тем аналитики из Фонда изучения прикладной экономики (Fedea) считают, что реальное число заражённых в Испании превышает 1,2 млн, а число жертв коронавируса составляет 34 393 человека.Темы: Общество