За сутки от коронавируса в Испании умерли 185 человек

За последние 24 часа от коронавируса в Испании скончались 185 человек. Это больше, чем накануне, когда жертвами COVID-19 стали 164 человека. Общее число погибших уже составило 25 613, уточняет Министерство здравоохранения во вторник.
На сегодняшний день в Испании диагноз COVID-19 уже поставлен 219 329 пациентам. Из них почти 44 тысячи — медицинские работники. При этом за последние сутки число заболевших выросло на 867, что гораздо больше, чем накануне (356). Победить вирус уже удалось 123 486 пациентам. Больше всего погибших и заболевших — в Мадриде и Каталонии.
«Нам надо постоянно соблюдать осторожность, потому что сейчас важно удостовериться, что не будет новых вспышек, которые поставят в критическую ситуацию всю систему здравоохранения», - заявил представитель Минздрава Фернандо Симон.Темы: Общество