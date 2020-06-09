За неделю от коронавируса в Испании умерли 56 человек

За последние семь дней COVID-19 унёс жизни 56 человек в Испании, сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения. Общее число погибших составило 27 136. Из 56 скончавшихся больше всего летальных исходов зафиксировано в Мадриде — 31 случай.
За сутки в стране отмечена нулевая смертность, а число подтверждённых диагнозов составило всего 48. Всего же с начала пандемии коронавирус выявлен у 241 717 пациентов.
За неделю в Испании госпитализированы 145 человек с коронавирусом. Больше всего — в Мадриде (34). За этот период 14 пациентов попали в отделения интенсивной терапии.Темы: Общество