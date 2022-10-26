За четыре месяца 250 человек пожаловались на домогательства в испанской церкви

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Около 250 человек за четыре месяца обратились в офис уполномоченного по правам человека Испании с жалобами на сексуальные домогательства в католической церкви. Об этом сообщил во вторник омбудсмен Анхель Габилондо.
В июле в офисе приступило к работе отделение оказания помощи жертвам сексуальных домогательств.
Епархиальные управления в Испании получили за последние два года в общей сложности 506 жалоб, связанных с домогательствами в отношении несовершеннолетних в церкви. Некоторые нарушения произошли более 30 лет назад.