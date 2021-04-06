За 4 дня в Каталонии за нарушение комендантского часа оштрафовали 1400 человек

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Каталонская полиция усердно трудилась на пасхальных праздниках и всего за четыре дня — с четверга по воскресенье — оштрафовала около 1400 человек за нарушение правил, введенных в связи с распространением коронавируса. Почти все нарушители поплатилось за нарушение комендантского часа, сообщает информационное агентство Europa Press.
Так, например, ночью на городском пляже полицейские наткнулись сразу на 80 человек, которые выпивали и танцевали на песке. Кроме того, что они нарушили комендантский час, почти все были без масок. А их ношение власти недавно сделали обязательным даже на пляже.
Как ранее сообщала noticia.ru, полиция Каталонии прервала нелегальную дискотеку, орагнизованную на парковке в Палафружеле (провинция Жирона) и разогнала около 400 людей, принимавших в ней участие.