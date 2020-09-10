Яхту шейха поместили на карантин в порту Майорки

Принадлежащая монаршей семье Катара яхта помещена на карантин в городе Пальма (автономное сообщество Балеарские острова) из-за выявления коронавируса у нескольких членов экипажа.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Vanguardia, члены монаршей семьи Катара покинули яхту еще 5 сентября. Судно Yasmine of the Sea пришвартовано в порту Пальмы, куда оно прибыло из Валенсии. Пока было подтверждено четыре случая заражения среди 25 человек, путешествующих на яхте.
Владельцем 80-метрового судна является член монаршей семьи Катара, шейх Абдалла бен Халифа Аль Тани, занимавший пост премьера с 1996 по 2007 год.Темы: Общество Пальма де Майорка