Хуан Карлос за свой счёт отправится на похороны Елизаветы II

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Бывший король Испании Хуан Карлос отправится на похороны Елизаветы II в Лондон, но оплатит поездку из собственного кармана. Он получил официальное приглашение от британской королевской семьи.
Между тем действующий король Испании Фелипе вместе со своей супругой Летисией и мамой Софией в воскресенье полетит в Лондон на самолёте ВВС Испании. Ещё с ними будет министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес. Хуан Карлос в состав официальной испанской делегации не войдёт.
Погребение Елизаветы II состоится в понедельник.