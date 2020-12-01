Все симптомы коронавируса, характерные для второй волны

Испанские медики собрали все симптомы коронавируса, известные на сегодняшний день. В том числе те, которые принесла вторая волна COVID-19. Кое-что изменилось.
Подтверждается утверждённая ВОЗ тройка классических симптомов: сухой кашель, температура и усталость. Но Министерство здравоохранения Испании добавило к частым проявлениям болезни ещё нехватку воздуха и одышку. В общем списке симптомов ковида фигурируют также потеря обоняния и ощущения вкуса, головная и мышечная боль и другие. При этом чихание испанские медики не считают признаком коронавируса. Специалисты расположили все симптомы по частоте их проявления — в порядке убывания.