Впервые за неделю ежедневный рост числа жертв коронавируса в Испании уменьшился

Число жертв коронавируса в Испании превысило отметку в 4 тыс. человек. Однако впервые за последнюю неделю за сутки погибло меньше людей, чем днём ранее. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
За последние сутки в Испании от вируса COVID-19 скончались 655 человек. А накануне — 738. До этого динамика была такой: 215, 344, 394, 462, 507 жертв. Есть и ещё одна хорошая новость: значительно выросло число пациентов, которые полностью выздоровели и были выписаны из больницы (7015 человек по сравнению с 5367 в среду). Таким образом, сегодняшний день может стать переломным, говорят аналитики.
Однако медики не спешат радоваться. Число заражённых по-прежнему стремительно растёт. В стране уже насчитывается 56 188 человек с диагнозом COVID-19. В Минздраве допускают, что пик уже пройден, но отмечают, что он может быть достигнут и на следующей неделе. В ведомстве напомнили, что 13 марта уже отмечалось замедление распространения коронавируса, а через два дня пришлось вводить в стране режим повышенной готовности.Темы: Общество