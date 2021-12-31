Восемь регионов Испании встретят Новый год без ограничений

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Несмотря на растущую заболеваемость коронавирусом, восемь автономных сообществ Испании встретят Новый год без ограничений. А в остальных регионах будут ограничения по времени и числу людей.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", не получится как следует отметить наступление Нового года в Астурии и Кантабрии, где полностью запрещён ночной досуг. А в Каталонии, Мурсии, Ла-Риохе, Наварре и Стране Басков ночные гуляния разрешены лишь до часу ночи. В Галисии — до 3:00. В Арагоне — до 2:00.
Никаких дополнительных ограничений не стали вводить власти Мадрида, Андалусии, Балеарских островов, Эстремадуры, Кастилии-и-Леона, Кастилии-ла-Манчи, Валенсии, Канарских островов.
В минувший четверг в Испании установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом — 161 688 человек. Заболеваемость в стране выросла до 1775 случаев на 100 тысяч жителей.