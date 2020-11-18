Vodafone: если вам звонят с этого номера, не берите трубку

В Испании активизировались мошенники, которые действуют от имени оператора Vodafone, но на самом деле не имеют к нему никакого отношения.
Если звонок поступает с номера 968800739, лучше вообще не поднимать трубку, советуют в компании. Мошенники представляются сотрудниками Vodafone и предлагают поучаствовать в выгодной акции, которая якобы уже подходит к концу. Для этого жертву попросят отправить через приложение WhatsApp паспортные данные. Дальше с помощью этой информации мошенники получают доступ к чужим банковским счетам.
Чтобы втереться в доверие к потенциальной жертве, мошенники предварительно изучают её аккаунты в социальных сетях. Собранная ими информация помогает внушить человеку, что о нём и так уже всё известно, ведь звонящий — якобы представитель крупной компании, с которой у абонента заключён договор.Темы: Общество