Власти о ситуации с коронавирусом: Испания — безопасная страна

Правительство Испании считает, что ситуация с распространением нового коронавируса в стране находится под контролем.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе испанского МИД, комментируя решение Великобритании заново ввести двухнедельный карантин для прибывающих из пиренейского королевства.
"Правительство Испании считает, что ситуация находится под контролем, - отметили в министерстве. - Вспышки локализованы". "Испания - безопасная страна, - добавили в ведомстве. - Мы уважаем решения Великобритании, с властями которой находимся в контакте".
В субботу в Twitter политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман сообщил, что власти Соединенного Королевства в ближайшее время обяжут всех граждан, прибывающих в страну из Испании, провести две недели на обязательном карантине. Предполагается, что эти меры вступят в силу уже с 00:00 (02:00 мск) воскресенья, а причина такого шага заключается во все более частых случаях инфицирования коронавирусом в Испании.
Уровень заражения в пиренейском королевстве заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры. По данным Минздрава Испании, в стране зафиксировано 224 локальные вспышки.Темы: Общество