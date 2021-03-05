Власти Мадрида продлили антиковидные ограничения

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Ограничения в автономном сообществе Мадрид, связанные с пандемией коронавирус, в целом продлены ещё как минимум на неделю.
Так, остаётся в силе комендантский час с 23:00 и запрет на общественные собрания. По-прежнему нельзя ходить в гости. Сохраняются все действовавшие до сих пор ограничения работы ресторанов и баров.
Однако в этот раз столичные власти не стали расширять список зон, которые закрываются по периметру. Но оставили те, которые есть. В частности, сохраняются ограничения на передвижение в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, Колладо-Вильяльба, Торрехон-де-Ардос и Вильянуэва-дель-Пардильо. По крайней мере, до 15 марта.
Заболеваемость коронавирусом в столичном регионе идёт на спад, но пока ещё остаётся одной из самых высоких в стране.