Власти Мадрида готовы смягчить антиковидные ограничения

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В воскресенье истекает срок, на который в Мадриде вводились ограничения, связанные с передвижением граждан и расписанием работы различных заведений. И столичные власти заявили, что в целом продлевают эти меры, но готовы их смягчить.
Как говорится в заявлении регионального правительства, планируется объявлять комендантский час не в 22:00, а в 23:00. А магазинам и ресторанам разрешат закрываться не в 21:00, как сейчас, а позже. Причём конкретное время закрытия не указано, но подчёркивается, что в любом случае ставни надо опускать до наступления комендантского часа.
Кроме того, мадридским властям предстоит определиться с санитарными зонами, где сейчас ограничено передвижение. Решение пока не принято. На данный момент в столичном регионе таких зон насчитывается 72 и ещё 28 полностью закрытых муниципалитета.