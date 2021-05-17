Власти Каталонии готовы пересмотреть требования к ношению масок 

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Генеральный секретарь по вопросам здравоохранения в правительстве Каталонии Марк Раментоль заявил в воскресенье в эфире радиостанции Rac1, что его департамент готов пересмотреть требования к ношению масок.
Чиновник пообещал сделать это в течение ближайших недель. Однако, по его словам, это будет напрямую зависеть от темпов вакцинации населения и уровня заболеваемости. Кроме того, он отметил, что каталонские власти будут также ориентироваться на опыт других стран, где уже достигнут значительный уровень коллективного иммунитета.
В то же время Раментоль выразил обеспокоенность в связи с массовым скоплением людей в общественных местах в Барселоне в последние дни.