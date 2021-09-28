Власти Испании выделят 10,5 млн евро на переселение жителей Пальмы

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Правительство Испании во вторник одобрило первый пакет помощи пострадавшим материально от извержения вулкана на канарском острове Пальма.
Пакет включает 10,5 млн евро, которые пойдут на оплату 107 новых квартир и домов, куда переселяться те, чьё жильё поглотила вулканическая лава. Кроме того, за счёт этих средств будет профинансировано приобретение вещей первой необходимости.
10,5 млн евро будут переданы правительству Канарских островов, которое и займётся переселением.