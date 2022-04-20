Власти Испании существенно смягчили масочный режим

Испанское правительство приняло решение об отмене обязательного ношения масок в большинстве закрытых помещений с 20 апреля, сообщается в официальном аккаунте кабинета министров в Twitter.

По мнению властей, улучшению эпидемиологической ситуации в стране способствовала массовая вакцинация: две дозы прививки получили уже более 85% населения.

Отмечается, что маски по-прежнему нужно будет носить в медицинских и оздоровительных учреждениях, аптеках, домах для престарелых, а также в общественном транспорте.

Испания принимает туристов, однако россиянам для въезда понадобится сертификат о вакцинации одним из одобренных ВОЗ или ЕМА препаратом (отечественных среди них нет). Тех, у кого такого документа нет, пустят только при наличии уважительной причины: ВНЖ, учеба, лечение или визит к родственникам по семейным обстоятельствам.

Прямых рейсов из России нет. Добраться можно самолетами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле, Афинах, Дубае, Абу-Даби, Дохе. Стоимость билетов стартует от 40 тысяч рублей в одну сторону.

Источник: РИА Новости