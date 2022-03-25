Власти Испании пошли навстречу бастующим транспортникам

Последние новости Испании на русском языке
Работники испанских транспортных компаний усилили акции протеста, вынудив власти пойти на уступки.
В пятницу в Мадриде проходили многотысячные забастовки, участники которых перекрывали главные улицы испанской столицы, призывая власти увеличить в три раза обещанную им ранее помощь в 500 млн евро.
В результате правительство Испании пообещало выделить миллиард евро на поддержку сектора, а также снизить цены на бензин и дизель на 20 центов за литр для водителей транспортных компаний. Об этом заявила сегодня же министр транспорта, мобильности и городской среды Ракель Санчес.