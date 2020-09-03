Власти Испании не планируют снова вводить всеобщий карантин

Испания пока не собирается вводить ограничения по всей стране, как это было весной во время острой фазы пандемии коронавируса. Мадрид и его окрестности, где ситуация с Covid-19 сейчас несколько хуже, чем в других регионах, тоже не планируется закрывать. Об этом заявил министр здравоохранения Сальвадор Илья в четверг.

По его словам, власти предпочитают действовать с «хирургической точностью», оперативно выявляя вспышки коронавируса и вовремя их устраняя. «Неуместно принимать общие меры. Мы должны своевременно обнаруживать (вспышки вируса. — Прим. ред.) и действовать соразмерно», - сказал министр в эфире SER Catalunya.

Как сообщалось ранее, председатель испанского правительства Педро Санчес во вторник заявил, что власти обеспокоены ростом числа заражений в Мадриде. В ответ прозвучали предложения от ряда регионов закрыть Мадрид на карантин. Однако в Минздраве считают эти меры излишними. «Меры по сдерживанию вируса должны быть очень хорошо продуманы», - отметил Илья. При этом он признал, что мегаполисы вроде Мадрида и Барселоны — особый сложный случай, требующий жёсткого контроля. Но перекрывать города по периметру никто не собирается. По крайней мере, пока.

Комментируя начало нового учебного и рабочего года, Илья заявил, что решения тут должны приниматься исключительно в зависимости от эпидемиологической ситуации, а не исходя из экономических данных. Он выразил некоторую озабоченность в связи массовым возвращением школьников и студентов в аудитории, но уверил, что при соблюдении всех мер предосторожности ситуацию удастся удержать под контролем. Ранее сообщалось, что учебный год в Испании начался с обычном режиме, но с соблюдением всех мер безопасности. Главной стало обязательное ношение гигиенических масок для всех учеников старше шести лет. Малышам в возрасте от 3 до 5 лет маски также рекомендованы, но по желанию. Кроме того, всем ученикам в начале дня измеряют температуру. Помещения тщательно проветривают и регулярно дезинфицируют.

Министр отметил, что в последние недели нагрузка на врачей в больницах снизилась. Отчасти из-за уменьшения среднего возраста инфицированных. Но он подчеркнул необходимость дальнейшей «стабилизации и снижения числа заболевших».