Власти Испании не исключают скорого спада заболеваемости коронавирусом

Глава Координационного центра по чрезвычайным случаям в сфере здравоохранения Фернандо Симон заявил на пресс-конференции в четверг, что в целом испанским властям удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом, и не исключил дальнейшего снижения заболеваемости.
Симон признал, что не везде динамика одинаковая, но существует по крайней мере 34 регионов (в том числе целые провинции и острова), где чётко прослеживается стабилизация или даже спад заболеваеомсти COVID-19. По его данным, в Испании на 100 тысяч жителей приходится 269 случаев «ковида». Но есть и аутсайдеры: Наварра (более 800 случаев на 100 тысяч), Мадрид (около 450) и Кастилия-и-Леон (418).
«Мы наблюдаем определенную стабилизацию на национальном уровне, и, хотя всегда есть колебания подъема и спада, вполне возможно, что мы находимся на стадии стабилизации, которая предшествует спаду. Но это также зависит от того, как будет развиваться пандемия в соседних с Испанией странах», - уточнил Симон.
Он считает вполне достижимой целью снижение заболеваемости до 50 пациентов на 100 тысяч жителей. Но это точно не произойдёт в ближайшие неделю-две, предупредил Симон.Темы: Общество