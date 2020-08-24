Видео с испанского кладбища: «Коронавирус — не игрушки»

В испанском сегменте Интернета набирает популярность видеоролик, записанный жительницей Мадрида, которая пришла на кладбище, где похоронены её близкие, умершие от коронавируса.
Из комментариев автора видео становится понятно, что из-за COVID-19 она потеряла маму, двоюродного брата, бабушку и дедушку. Однако она не ожидала увидеть на кладбище такое количество новых урн в колумбарии. По её словам, почти во всех из них — прах жертв пандемии.
В эмоциональной форме девушка удивляется тому, что до сих пор находятся «идиоты, которые считают, что коронавирус — это несерьёзно» и отказываются даже надевать маски. «Это наши бабушки и дедушки», — говорит она, отмечая, что практически все захоронения принадлежат пожилым людям.Темы: Общество Мадрид