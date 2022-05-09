Въезд в Валенсию на машине может стать платным

Как сообщает телеграм-канал "Испания", речь идёт о программе, которая должна быть реализована к 2023 году. В качестве одной из мер предлагается внедрить плату за передвижение по городу, разделив Валенсию на зоны. При этом не нужно будет менять старые автомобили на новые с меньшим выбросом СО2. Автором внедрения ecopeaje («экоплатёж») выступила организация Asociación Mesura.

Как ожидается, новая мера позволит снизить интенсивность трафика в Валенсии на 20%. А размер платы за передвижение по городу будет зависеть от многих факторов, включая доход, число членов семьи и т.д. Кроме того, будет возможность купить что-то вроде абонемента для регулярного въезда в город. Он подойдёт для тех, кто каждый день ездит в Валенсию на работу и не может пересесть на общественный транспорт.