Весенний карантин в Испании спас 4 тысячи жизней

Жёсткий карантин, действовавший в Испании этой весной, помог спасти 4 тысячи человеческих жизней, подсчитали в Институте финансовых исследований Лейбница.
Аналитики утверждают, что, если бы в марте власти Испании не объявили режим повышенной тревоги, уже к 14 маю от COVID-19 в стране скончались бы 31 000 человек, а не 27 000, как произошло в итоге (по данным официальной статистики). Авторы доклада считают, что печальную цифру можно было бы сделать ещё меньше, если бы ограничительные меры были введены всего на неделю раньше.
Свои выводы аналитики строили на региональном сравнении эффективности антиковидных мер. «В регионах, которые находились на более ранней стадии эпидемии, когда вступила в силу изоляция, меры оказались более эффективными, чем в регионах, где эпидемия была на более поздней стадии», - объясняет один из авторов доклада Александр Людвиг.
На сегодняшний день от коронавируса в Испании умерли уже около 44 тысяч человек.Темы: Общество