Велосипед — один из самых безопасных способов передвижения во время пандемии

Власти Марбельи намерены популяризировать велосипед как транспортное средство с наименьшим риском заразиться коронавирусом.
«Мы должны сделать так, чтобы велосипед стал реальной альтернативой личным транспортным средствам, чтобы обеспечить социальное дистанцирование и противостоять пандемии», - заявил представитель мэрии Энрике Родригес в минувшую пятницу.
Чтобы сделать велосипеды, в том числе электрические, действительно удобными для передвижения по городу, в мэрии предложили увеличить протяжённость велосипедных дорожек, которые бы связали абсолютно все районы. Также предстоит увеличить число велопарковок.Темы: Общество Марбелья