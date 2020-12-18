Валенсия закрывает границы до 15 января, даже для семейных визитов

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Автономное сообщество Валенсия будет закрыто по периметру до 15 января. Въезд и выезд за переделы региона разрешён только тем, кто возвращается к себе домой. Запрещено даже навещать родных и близких. Об этом заявил в четверг председатель регионального правительства Шимо Пуиг.
Есть и другие ограничения, актуальные для предстоящих праздников. Так, максимальное число участников семейного ужина — шесть человек. Исключений не будет ни в рождественскую ночь, ни в новогоднюю. До 15 января утверждён комендантский час с 23:00. А в Новый год и на Рождество — с 0:00.
Пуиг попросил у жителей Валенсии прощения за эти жёсткие меры, но добавил, что они абсолютно необходимы для борьбы с распространением коронавируса. «Это очень болезненно, и я хочу извиниться перед жителями Валенсии, которые собирались встретиться со своей семьёй», - заявил он.
Ужесточение мер связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Валенсии и ростом заболеваемости на 27% за последнюю неделю.