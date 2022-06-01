Валенсия — европейский лидер по количеству светофоров

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Валенсия занимает второе место в мире и первое в Европе по количеству светофоров на душу населения. В городе 1100 светофоров и 792 492 жителя. То есть примерно по одному светофору на 720 человек. В Мадриде — 2700 человек на один светофор. А в Барселоне — 2000.
А ещё Валенсия — город с самыми «быстрыми» светофорами. Это значит, что свет переключается очень быстро и у пешеходов меньше времени, чтобы перейти дорогу.
Мировой лидер по количеству светофоров — Нью-Йорк.