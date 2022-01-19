В возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире

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Испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия скончался в своём доме в Леоне. Он не дожил несколько недель до своего 113-летия.
Сатурнино был признан самым пожилым мужчиной в мире и вписан в Книгу рекордов Гиннесса.
Он родился в 1909 году. Из-за никого роста (полтора метра) он не был призван на службу и избежал участия в Гражданской войне. В 1933-м женился и к 112 годам у него уже было 7 дочерей, 14 внуков и 22 правнука. Из-за пандемии он давно с ними не виделся.
Сатурнино был сапожником и производил обувь для солдат. Со временем он стал самым уважаемым сапожником в Леоне. Всю жизнь испанец увлекался футболом и болел за несколько местных команд. По словам родственников, Сатурнино «жил спокойно и старался не причинять вреда никому».