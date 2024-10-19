В Валенсии задержали 28 человек за мошенничество при получении гражданства

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Полиция задержала 28 человек за подмену личности на экзаменах по испанскому языку, необходимых для получения гражданства. Злоумышленники брали с иностранцев по 400 евро за эту услугу.
В экзаменационных центрах прошли проверки, которые вскрыли случаи подмены личности и фальсификации документов. Мошенники предъявляли документы на чужое имя и сдавали экзамен по испанскому (DELE). Институт Сервантеса помогает вести расследование, которое ещё не окончено. Не исключены новые аресты.