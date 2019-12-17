В Валенсии взялись за любителей позвонить в домофон и убежать

Власти муниципалитета Альсира (Валенсия) всерьёз взялись за шутников, которые звонят по домофону в квартиры и убегают. Уже выписан первый штраф в размере 200 евро.
Один из местных жителей любил развлекаться именно таким образом: нажимал сразу много кнопок на домофоне и уходил. Причём ночью или рано утром. Сотрудникам полиции удалось поймать хулигана прямо на месте преступления. Он звонил соседям в 4:30 на площади Саграда-Фамилия. Мужчину оштрафовали на 200 евро.
Статья 23, по которой был наказан хулиган, перечисляет правонарушения, в числе которых также упоминаются «звонки в двери, мешающие ночному отдыху». Также нельзя «препятствовать проходу соседей в дом или гараж (частный или общественный), пинать предметы на улице, создавая шум, бросать банки, бутылки и т.д.).Темы: Общество Валенсия